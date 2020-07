Statistiques mondiales écologiques en temps réel*

Repères

97%

97% de l’eau douce se trouve dans des nappes souterraines continentales.

151

Chaque année un Français consomme 151 litres d'eau minérale (contre 39,9 en 1970) - Insee

Les Etats-Unis sont les plus gros consommateurs d’eau en bouteille.

L’Inde et la Chine, ont triplé et doublé leur consommation entre 2000 et 2005.

Les Français sont de grands exportateurs d’eau en bouteille.





L'eau en bouteille n'est pas toujours meilleure que celle du robinet qui contient souvent autant de calcium et de minéraux. Le cas échéant, le calcaire est facilement éliminé par les filtres vendus dans le commerce, qui éliminent toutes les impuretés éventuelles



Eau : Qu'est-ce qui consomme le plus à la maison ?

3,1

Eau du robinet Selon la Sofres, la consommation d'eau de boisson est de 3,1 litres par personne par jour en France

L'eau du robinet coûte 200 à 300 fois moins cher que l'eau en bouteille. Même si vous utilisez un filtre dont vous changez la cartouche de charbon actif chaque mois pour l'adoucir, l'eau du robinet ne vous revient qu'à 2 ou 3 centimes le litre. Comparez à certaines marques d'eau à largement plus d'un euro...

12,6

Par comparaison, un Français consomme 12,6 litres d'alcool par an (1/3 de moins en 30 ans).

Seuls les Irlandais boivent plus d'alcool : 13,4 litres

10%



La consommation domestique d'eau ne représente que 10% du total. C'est l’agriculture qui est la plus avide d’eau, prélevant à elle seule environ 70% de l’eau douce de la planète.

De leur côté, les industriels consomment 20% de l’eau douce de la planète

70%

En Israël, 70% des eaux d’égout sont recyclées après traitement partiel dans des étangs d’oxydation et des réservoirs : elles permettent d’irriguer 20000 ha de terres et de subvenir à plus de 16% de l’ensemble des besoins en eau.

150

D’après la Compagnie des Eaux de Paris, les Français consomment en moyenne 150 litres d’eau par jour avec la répartition suivante dont :

1% en boisson,

en boisson, 6% en repas,

en repas, 8% en divers,

en divers, 13% en linge,

en linge, 21% en sanitaire,

en sanitaire, 40% en toilette,

en toilette, et 11% en vaisselle.





