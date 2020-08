Statistiques mondiales écologiques en temps réel*

Repères

50 %

En 2018, avec plus de 450 sites inscrits, l’Europe représente près de 50 % de la liste du patrimoine mondial de l’Unesco.

Pollution. Les émissions de gaz à effet de serre dans le secteur des bâtiments ont progressé de 22% depuis 1990. En France, les logements et les bureaux sont à l’origine de 20 à 25% des émissions de CO2 et représente 43 % de l'énergie consommée.

70%

La population de l’Europe, de l’Amérique et de l’Océanie est déjà urbaine à plus de 70%.

Celle de l’Afrique et de l’Asie l’est moins (environ 40% d’urbains), mais devrait l’être à plus de 50% d’ici 2030.

35 000 000

20 mégapoles représentent 9 % de la population mondiale. La plus importante d’entre elles est Tokyo, avec 35 millions d’habitants.

Les autres plus importantes mégapoles seront :



Mumbai (ou Bombay) et Mexico avec 21 millions d’habitants,

(ou Bombay) et avec d’habitants, São Paulo (20 millions),

(20 millions), New York (19 millions),

(19 millions), Delhi (18 millions),

(18 millions), Shanghai (17 millions),

(17 millions), Calcutta , Dhaka et Jakarta avec 16 millions d’habitants.

506

En janvier 2018, il y avait 506 écoquartiers existants ou en cours de construction en France. Le label écoquartiers créé en 2005 s’appliquait à 175 000 logements.

