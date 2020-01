Statistiques mondiales écologiques en temps réel*

Les ventes de piscines en France







1.100.000.000 euros / an



Dans le secteur de la piscine, la France est au premier rang sur le marché européen et au deuxième mondial, juste après les Etats-Unis.

69.480



69.480 piscines ont été vendues en France en 2012



2001 2002 2003 2004 2005 2006 Ventes de piscines en France 69.000 84.000 74.000 125.000 98.000 94.000



2007 2008 2009 2010 2011 Ventes de piscines 98.000 61.000 58.840 72.160 68.200 69.480

Combien il y a-t-il de de piscines en France ?

1.675.680

Le parc de piscines en France s s'établit à 1.675.680 piscines fin 2012 soit +1,9% de plus qu'en 2011. Avec près de 70.000 nouvelles piscines en 2012, c'est plus qu'en 2008 (+13,9%) et 2009 (+18,1%) et seulement -3,7% de moins qu'en 2010 ou -6,1% de moins qu'en 2003.

Le nombre de piscines en France, qui était de 708 000 bassins en 2000, est passé à 1 407 000 piscines en 2008. Cette forte croissance a placé le marché français au 2ème rang mondial après les Etats-Unis.

Selon les régions, une piscine peut faire bondir la valeur d’un bien immobilier jusqu’à +20% et faciliter sa revente. A maison identique, entre celle équipée d’une piscine et celle qui ne l’est pas, la différence de prix dépasserait presque toujours le coût de la construction du bassin.

Il existe une très large gamme de piscines enterrées, dont les prix vont de 20 000 à 65 000 €, voire plus pour des piscines d’exception et à partir de 10 000 euros pour une piscine à installer soi-même.

40.000

> 40 000 systèmes de chauffage pour piscine ont été vendus en 2013

250.000

> Toutes les secondes un robot nettoyeur pour piscine a été vendu en France en 2012

La montée en puissance des piscines hors sol





"L'essor des piscines hors sol change la physionomie du marché français de la piscine. Encore marginal il y a dix ans, cet équipement à monter soi-même représente aujourd'hui plus de 40% du parc.

Une montée en puissance qui a pour conséquence de freiner la croissance du marché en valeur : le chiffre d'affaires progresse ainsi moins vite que les ventes unitaires de piscines. Cette évolution a également accéléré l'érosion des marges des professionnels du secteur sur différents segments d'activité (fabrication, distribution, installation)." explique le cabinet d'études Xerfi.

Il y a eu une contraction continue du taux de résultat net des acteurs du marché de la piscine entre 2004 et 2011. Une tendance qui inquiète dans un marché très sensible à la conjoncture et qui a connu un net ralentissement en 2012 et une croissance du chiffre d'affaires de seulement 2% en 2013.

Le marché des piscines en France

4.620





Le nombre d'acteurs sur le marché la piscine était de 4.260 entreprises en 2011 (4.550 en 2010) soit une baisse de -6,4%. Les entreprises les plus fragiles ont disparu. Cela représente une baisse de -6,4% du nombre de professionnels de la piscine entre 2010 et 2011



Sur le seul segment BtoC, le nombre de spécialistes de la piscine a baissé de -8% sur cette période. Sur le marché BtoB, évolution positive avec le nombre d'entreprises qui un peu augmenté (3%).





Les 2 entreprises françaises exerçant sur le marché des piscines avaient réalisé un chiffre d'affaire d'environ 1,1 milliard d'euros HT en 2008.

Les fabricants, distributeurs, constructeurs et installateurs qui interviennent sur le marché de la piscine sont globalement assez intégrés. Cela s'explique entre autres par le positionnement de nombreux pisciniers, présents dans la distribution et la construction.



La concurrence





La distribution de piscines, de matériel et d'accessoires est proche de la maturité dans le sud de la France.

Le déploiement dans les zones de croissance du nord, où le parc est beaucoup moins important, est par conséquent l'une des priorités des opérateurs. En marge de leurs problématiques de développement, les professionnels des piscines doivent aussi faire face à une concurrence accrue de la part des réseaux non spécialistes.

Les grandes surfaces alimentaires (Auchan), de bricolage (Leroy Merlin, Bricorama, Castorama), spécialisées dans le sport (Décathlon) ou encore les jardineries (Jardiland, Truffaut) empiètent de plus en plus sur le terrain des pisciniers, avec une offre centrée sur les accessoires, l'entretien et l'entrée de gamme. Même si leur offre reste en général limitée, ces opérateurs disposent de sérieux atouts : proximité, notoriété, puissance d'achats.

Xerfi a fait un état des lieux du marché de la piscine et de ses intervenants parmi lesquels :





> les groupes intégrés sur l'ensemble de la filière : ils disposent d'un outil de production, d'un réseau de distribution et de construction, et proposent une offre large de produits, du hors sol au haut de gamme. Il s'agit par exemple de Piscines Desjoyaux, Aquilus Piscines, Waterair ou Piscines Magiline ;



> les spécialistes du BtoB, comme les fabricants Groupe GA, Fluidra/Astral Piscines ou Procopi, ou le grossiste Pool Corp/ P France. Ces opérateurs s'adressent aux pisciniers essentiellement ;



> les réseaux de pisciniers, intervenant dans la distribution et l'installation : Diffazur, Everblue, Carré Bleu, Lermite Piscines Caron, etc. ;



> les distributeurs spécialisés comme Irrijardin.

Ces substances que nous cache… la piscine





Sources : Fédération des Professionnels de la Piscine, Xerfi, .actu-piscine.fr

